"الإحصاء" يتوقع زيادة عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة في أكتوبر المقبل

كتبت- دينا خالد:

توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن يرتفع عدد سكان مصر، إلى 101 مليون نسمة في 17 أكتوبر المقبل، بحسب بيان صحفي من الجهاز اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وكان عدد سكان مصر قد وصل إلى 100 مليون نسمة في فبراير الماضي، بحسب إحصاءات الجهاز.

وأضاف الجهاز، في البيان أن محافظة القاهرة أكبر محافظة من حيث السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.1٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.1٪ فقط في بداية عام 2020.

وارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 98.9 نسمة/ كم2 عام 2019، بحسب الإحصاء.

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.0 سنة عام 2020، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.5 سنة عام 2020.

وانخفض معدل المواليد في مصر من 28.6 لكل ألف نسمة خلال عـام 2016 إلى 26.8 لكل ألف نسمة خلال عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في عام 2019 ليصل إلى 23.3 لكل ألف نسمة.

وانخفضت أعداد الوفيات في مصر تنخفاضاً طفيفاً بنحو 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما تلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات عام 2019 إلى 5.8 لكل ألف نسمة.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9% عام 2019، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 21.7٪ مقابل 4.8٪ بين الذكور.