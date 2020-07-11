أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

هالة السعيد تناقش خطط التنمية مع أعضاء "اتصال" وجمعية رجال الأعمال

11:44 ص السبت 11 يوليه 2020
هالة السعيد تناقش خطط التنمية مع أعضاء "اتصال" وجمعية رجال الأعمال

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتب - علاء حجاج:

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يوليو الحالي، بمشاركة منظمة اتصال.

وقال محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال، في بيان صحفي اليوم السبت إن هناك عدة موضوعات سيتم مناقشتها في هذا اللقاء الذي يعقد عبر تقنيات الفيديو كونفرانس وأبرزها، دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، والآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة في مجالات (الاقتصادية والصحية والسياسية) وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية، ومحاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت في تصريحات سابقة أنه يجب إعادة النظر في الأولويات التي تواجه الدول بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضي.

هالة السعيد خطط التنمية جمعية رجال الأعمال

الخبر التالى:

"الإحصاء" يتوقع زيادة عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة في أكتوبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحجز بعد أسبوع.. ننشر خطوات الحصول على شقة من الإسكان بالتمويل العقاري