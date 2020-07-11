هالة السعيد تناقش خطط التنمية مع أعضاء "اتصال" وجمعية رجال الأعمال

كتب - علاء حجاج:

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يوليو الحالي، بمشاركة منظمة اتصال.

وقال محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال، في بيان صحفي اليوم السبت إن هناك عدة موضوعات سيتم مناقشتها في هذا اللقاء الذي يعقد عبر تقنيات الفيديو كونفرانس وأبرزها، دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، والآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة في مجالات (الاقتصادية والصحية والسياسية) وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية، ومحاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت في تصريحات سابقة أنه يجب إعادة النظر في الأولويات التي تواجه الدول بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضي.