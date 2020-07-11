التضامن: 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية من مستفيدي "تكافل وكرامة" في 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت إنه تم الاتفاق على إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات، لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المستفيدة من برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم فإن منح ستوزع على كافة محافظات الجمهورية بواقع 140 منحة سنوية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية وبالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

وأوضح البيان أن الجامعات المشاركة هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن آخر موعد للتقديم هو 31 يوليو الجاري.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في البيان إن برنامج المنح الجامعية الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 20/21 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.

وأكدت القباج أن البرنامج يعمل تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة على عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد.

وذكرت راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعي لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل أن أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا وخاصة ذوي الإعاقة، من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة.

ويتضمن البرنامج تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الأنجليزية اللازمة للدراسة أيضاً إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية، بحسب شاهين.

وتابعت شاهين أن القبول في المنحة الدراسية يتطلب عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية ومن المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019/ 2020 بمجموع لا يقل عن 85%.

وأضافت أنه سيراعي تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة وأقسام التخصصات الدراسية.