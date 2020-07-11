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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:31 ص السبت 11 يوليه 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 21ر369 نقطة، أو 4ر1%، ليصل إلى 30ر26075 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 99ر32 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 04ر3185 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 69ر69 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 44ر10617 نقطة.

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