مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 21ر369 نقطة، أو 4ر1%، ليصل إلى 30ر26075 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 99ر32 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 04ر3185 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 69ر69 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 44ر10617 نقطة.