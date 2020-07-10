توفيق لمصراوي: تجربة زراعة قطن قصير التيلة في العوينات وتقييمها في أكتوبر

كتبت – شيماء حفظي:

نشر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صورة لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات.

وقال الوزير: " تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات عمر 60 يوما....دعواتكم بالنجاح".

وأوضح الوزير، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، أخذت على عاتقها تجربة زراعة 250 ألف فدان من القطن فصير التيلة في الصحراء وبعيدا عن الوادي (مقر زراعة قطن طويل التيلة).

وقال "استوردنا بذورا عالية الإنتاجية وتعاقدنا مع شركة عالمية لتنفيذ الفكرة، ونتيجة التجربة يتم تقييمها في أكتوبر المقبل".

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على نتيجة التجربة، ننتقل إما لخطوة مقبلة للتوسع في الزراعة، أو لمعرفة أن هذا المقترح غير قابل للتنفيذ لكنها تجربة تستحق الدراسة..

إذا نجحت التجربة ستكون النتيجة تقليل تدريجي لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة، بما يفيد منظومة التجارة، والمصنعين المحليين، بحسب الوزير.