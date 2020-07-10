فتح المقاهي والمطاعم يرفع أسعار أكواب الورق وأطباق الفوم مع زيادة الإقبال

كتبت - دينا خالد:

ارتفع الطلب على الأكواب الورقية المصنوعة من الكرتون، والمخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط، تزامنا مع عودة فتح المطاعم والكافيهات؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة أسعارها.

وقررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم نهاية يونيو الماضي، بطاقة تشغيل 25% من طاقتها الاستيعابية، بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

وقال فوزي إسطفانوس، صاحب شركة إيجي باك للبلاستيك، إن هناك إقبالاً كبيرًا على الأكواب الكرتون تزامنا مع إعادة فتح المقاهي والكافيهات، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف إسطفانوس، أنه يوجد أشكال كثيرة للأكواب الكرتونية، بأحجام وخامات مختلفة وبأسعار مختلفة، ويتراوح السعر بين 250 و320 جنيها للكرتونة التي تحتوي على 1000 كوب.

وأشار إسطفانوس إلى ارتفاع أسعار الأكواب مع زيادة الطلب عليها، وارتفعت بنسبة 25%، مقارنة بأسعارها الشهر الماضي.

وقال مينا ميلاد، صاحب شركة ومحلات لبيع المنتجات الورقية والفوم، إن الإقبال على الأكواب والأطباق الفوم تضاعف بعد إعادة فتح المطاعم والكافيهات، مشيرًا إلى أن الكميات تنفد سريعًا فيما تتأخر المصانع في إرسال الطلبيات الجديدة.

"المصانع مش ملاحقة على الطلب أصحاب الكافيهات والمطاعم بيفضلوا الأدوات استخدام المرة الواحدة، كنوع لجذب ثقة الزبائن في ظل مخاوف كورونا"، بحسب ميلاد.

ويبيع ميلاد الكرتونة 1000 كوب بدون يد بـ270 جنيهًا، والكرتونة 1000 كوب بيد بـ290 جنيهًا، بحسبه.

وأضاف ميلاد أن هذه الأسعار هي الأسعار قبل الزيادة، كانت هناك أنواع من الأكواب يصل سعرها 200 جنيه للكرتونة الـ1000 كوب.

ويقول محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والكافيهات، إن أغلب الكافيهات بدأت في استخدام الأكواب المصنوعة من الكرتون، تفاديا لانتقال العدوى وضمن احتياطات السلامة.

"نحو 70% من الكافيهات بدأت تستخدم الأكواب الكرتونية حتى ولو بجانب الأكواب الزجاجية المعتادة؛ لأن بعض الزبائن يطلبونها تجنبًا لأي إصابة"، بحسب إمبابي.