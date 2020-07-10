في 7 نقاط.. تفاصيل إصدار واستخدام البطاقة الذكية من البنك التجاري الدولي

كتبت - منال المصري:

يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) خدمة المحفظة الذكية على الموبايل مجانا دون مصاريف حتى منتصف شهر سبتمبر طبقا لتعليمات البنك المركزي.

وخدمة المحفظة الذكية تهدف إلى إتمام كل المعاملات المالية من خلال تطبيق المحفظة بسهولة وأسرع وتوفير وقت ومجهود، وميكنة المدفوعات استجابة لتعليمات المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بتقليل استخدام الكاش ونشر الشمول المالي.

وتتيح المحفظة الذكية خدمات عديدة منها تحويّل الأموال إلى محفظة أخرى، ودفع الفواتير، والشراء عبر الإنترنت وغير ذلك.

كيف يتم الاشتراك في المحفظة الذكية؟

يمكن الاشتراك في تطبيق المحفظة الذكية مجانا وبكل سهولة من أي فرع للبنك التجاري الدولي – مصر، أو من خدمة الكول سنتر دون الحاجة للذهاب للفرع.

ويتم ملئ طلب الاشتراك الخاص بالمحفظة الذكية من CIB، ولا تتطلب عملية التسجيل سوى بطاقة الرقم القومي السارية ورقم تليفون المحمول.

ثم يتلقى العميل رسالة قصيرة من "Smart Wallet" تحتوي على كود التفعيل ورابط البرنامج.

يم تحميل تطبيق المحفظة الذكية من CIB من خلال جوجل بلاي وابل ستور.

ويقوم العميل بإنشاء الرقم السري الخاص بمحفظته لاستخدامها في كل معاملاته.

عند تفعيل محفظتك الذكية قم بزيارة أي ماكينة صراف آلي في مصر أو وكيل من وكلاء البنك المعتمدين لشحنها والبدء في استخدامها.

يجب أن يكون رقم التليفون المحمول المستخدم للتسجيل بالمحفظة الذكية مملوكاّ بالاسم المطابق لدى شركة الاتصالات الخاصة بك

هل تقتصر الخدمة على عملاء البنك فقط؟

الخدمة متاحة لجميع عملاء أو غير عملاء البنك.

ما المدفوعات المتاحة باستخدام المحفظة الذكية؟

تتيح المحفظة الذكية خدمات المدفوعات إلكترونيا مثل تجديد رخصة العربية أو التبرع للمؤسسات الخيرية أو شحن رصيدك أو سداد فاتورة الموبايل، وسداد فاتورة الإنترنت، وسداد فاتورة الكهرباء والغاز والمياه، وغيرها بكل سهولة وأمان عن طريق خدمات فوري في تطبيق المحفظة الذكية.

هل المحفظة الذكية تتيح خدمة تحويل الأموال ؟

تمكن خدمة المحفظة الذكية CIB المشترك بإجراء تحويلات من محفظة إلى أخرى، وخاصة في حال كان يعيش العميل في مدينة بعيدة عن أهله أو عمله في محافظة أخرى أو يحتاج المال لحالة طارئة، مع تطبيق المحفظة الذكية.

كيف يتم الشراء من التجار؟

تمكن المحفظة خدمة الشراء من التاجر باستخدام الموبايل. قم بمسح العلامة الخاصة بالكيو ار كود عند أي تاجر يحمل رمز الكيو ار كود وشعار "تحويل" من خلال المحفظة الذكية من CIB.

هل تتيح المحفظة الذكية الشراء من الانترنت؟

تحقق المحفظة الذكية خدمة التسوّق عبر الإنترنت بإصدار بطاقة افتراضية بالمبلغ الذي تريد، ويمكن الشراء من أي متجر إلكتروني حول العالم بسهولة وأكثر سرعة وأمان، من خلال خطوات بسيطة بفتح التطبيق واختيار الخدمة وتحديد المبلغ ثم كتابة الرقم السري وارسال .

ما الحد الأقصى للمحفظة الذكية؟

الحد الأقصى لرصيد المحفظة الذكية: 50 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 آلف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 50 ألف جنيه.