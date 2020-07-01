جامعة زويل تفوز بمسابقة "تخيل المستقبل" من شركة شل مصر

كتبت - شيماء حفظي :

أعلنت شركة شل مصر عن الفريق الفائز ZU12 من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرحلة النهائية للتصفيات المحلية من مسابقة "تخيل المستقبل" العالمية للعام الثاني على التوالي.

وفريق ZU12 هو الفريق الذي سيمثل مصر بالمسابقة العالمية والمقرر عقده في أغسطس2020.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنه تم الإعلان عن الفريق الفائز خلال مكالمة بتقنية الفيديو كونفرانس، مما يعكس استمرارية شركة شل مصر لأنشطة برامجها للاستثمار الاجتماعي على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا.

وخلال مراحل التصفيات النهائية من المسابقة، قامت شركة شل مصر باختيار المشاريع وتقييمها من 9 فرق من جامعات مصرية مختلفة في جميع انحاء مصر. وتضمنت السيناريوهات الفائزة تطوير حلول إبداعية وتصورات مستقبلية عن تأثير الحياة في مدن مصرية مختلفة بحلول عام 2050، في المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والتحولات التكنولوجية والمياه والاقتصاد.

وفاز فريق ZU12 من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول بجائزة قيمتها 25,000 جنيه، وفريق AUC 07 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز الثاني بجائزة قيمتها 15,000 جنيه، بينما حصل فريق CU 09 من جامعة القاهرة على المركز الثالث بجائزة قيمتها 10,000 جنيه.

وقال خالد قاسم -رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، قائلاً: "شركة شل مصر مستثمر مسئول يعي أهمية تطوير وتنمية المجتمعات التي يعمل بها من خلال تقديم برامج مختلفة تهدف إلى تطوير قدرات الشباب واعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل مما يتماشى مع رؤية مصر2030 لدعم وتأهيل القادة الشباب وتنوع مصادر الطاقة في المستقبل".

وأضاف "حرصنا على استمرار أنشطة المسابقة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك استكمالا لدورنا في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة. نحن سعداء بالسناريوهات المبتكرة والمتكاملة التي قدمها الشباب، ونتطلع لتحقيق نجاح باهر هذا العام من الفرق المصرية".

وأعرب الفريق الفائز ZU12 من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن سعادتهم وحماسهم للتأهل للمسابقة العالمية قائلا: "نشعر بالفخر الشديد بفوزنا بالجائزة الاولي في نهائيات المسابقة المحلية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا ونسعى لتحقيق مركز متقدم في المسابقة العالمية ".

وأضاف فريق ZU12 قائلاً: "لا يمكننا أن نكون أكثر فخراً بتمثيل مصر في المسابقة العالمية، قامت شركة شل بتوفير الدعم والتدريبات اللازمة مثل التخطيط والدراسة الاستراتيجية من أجل الوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً".

يذكر أن خلال موسم 2018-2019 من مسابقة تخيل المستقبل العالمية فاز فريق "Sound Clash" من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بالمركز الأول عالميًا بعد منافسة محتدمة مع باقي الفرق.

تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الإبداع وايجاد أفكار جديدة ترسم مستقبل أفضل للطاقة النظيفة في مصر، وتدعم شركة شل مصر هؤلاء الطلاب من خلال توفير التدريبات التقنية والعملية.