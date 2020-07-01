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كيف تحركت أسعار الدولار مقابل الجنيه في النصف الأول من 2020؟ (جراف)

04:22 م الأربعاء 01 يوليه 2020
كيف تحركت أسعار الدولار مقابل الجنيه في النصف الأول من 2020؟ (جراف)

الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال أول شهرين من العام الجاري استمرارا للتراجع الذي بدأته في أول 2019، ولكن جائحة كورونا أوقفت انتعاشة الجنيه بعد خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتراجع عدد من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي.

وبعد أن فقد سعر الدولار نحو 43 قرشا من قيمته خلال أول شهرين من العام الجاري، ارتفع قليلا في مارس بنحو 14 قرشا ليستقر في أبريل قبل أن يواصل الارتفاع في مايو ويونيو بنحو 39 قرشا أخرى.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.

أسعار الدولار الجنيه الدولار

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