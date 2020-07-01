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أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

12:54 م الأربعاء 01 يوليه 2020
أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 796 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 6.8 دولارات بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1787 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار18 عيار24

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