تجار: انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة تصل لـ 40% بسبب زيادة المحصول

كتبت-دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات انخفضت بنسبة 30% خلال الأيام الماضية، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 40%، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وأرجع نجيب، انخفاض الأسعار، إلى زيادة المحاصيل هذا العام نتيجة المشروعات القومية التي ضاعفت حجم الإنتاج، فانخفضت الأسعار من الخضر والفاكهة، تزامنًا مع حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم فقط في الفترة الحالية مما خلق وفرة كبيرة في المعروض.

وأضاف النجيب، أن الانخفاض بدأ تدريجيا بعد شهر رمضان مباشرة، مع انخفاض الاستهلاك والطلب، حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وتراجعت أسعار الطماطم والخيار والبطاطس والبصل بشكل كبير وملحوظ بالأسواق.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه، في سوق الجملة بالعبور.

وتابع النجيب، أن أسعار الفاكهة انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة تصل إلى 40%، خلال الأيام الماضية.

وانخفضت أسعار البطيخ إلى بين 10 جنيهات و12 جنيها للواحدة، مقابل 25 جنيها، والعنب إلى 6 جنيهات للكيلو مقابل 15 جنيها، والخوخ إلى 6 جنيهات للكيلو مقابل 10 جنيهات، في سوق الجملة، بحسب النجيب.

واتفق معه أحمد السني، تاجر فاكهة في سوق الجملة، وقال إن هناك انخفاض كبير في أسعار الفاكهة حيث انخفض سعر التفاح إلى 4 جنيهات في سوق الجملة مقابل 23 جنيها في بداية الموسم.

كما انخفض سعر العنب إلى 6 جنيهات مقابل 14 جنيها، وانخفض البطيخ إلى 10 جنيهات للواحدة مقابل 30 جنيها في سوق الجملة، بحسب السني.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار المانجو منخفضة هذا العام حيث يتراوح الكيلو بين 8 و15 جنيها في سوق الجملة، وذلك للأنواع الصعيدي (تيمور وزبدية وعويس)، متوقعا مزيد من الانخفاض بعد ظهور بشائر محصول الإسماعيلية.