مصر تبدأ التحقيق في إغراق السوق المحلي بالسجاد التركي

كتبت – شيماء حفظي:

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي التركي، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ونص القرار على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا .

وأوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع سبق وأن تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية.

وأشار إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريراَ الى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

ولفت السجيني، إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه.

وأوضح أنه سيتم إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، بحسب البيان.