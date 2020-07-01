ارتفاع 5 أصناف من الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 20 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.2 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.