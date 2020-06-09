التضامن: لا نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

كتبت-ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء إنه لا نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت إغلاق الحضانات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تحدد الوزارة بعد موعد فتح الحضانات حتى الآن.