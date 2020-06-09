التضامن: لا نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل
08:02 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
كتبت-ياسمين سليم:
قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء إنه لا نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت إغلاق الحضانات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولم تحدد الوزارة بعد موعد فتح الحضانات حتى الآن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
35444
عدد المصابين
-
9375
عدد المتعافين
-
1271
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7201480
عدد المصابين
-
3538461
عدد المتعافين
-
408788
عدد الوفيات
إعلان