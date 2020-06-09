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"رفع قضية أونلاين"..الاتصالات تطلق 4 خدمات رقمية جديدة فى يوليو

05:32 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
"رفع قضية أونلاين"..الاتصالات تطلق 4 خدمات رقمية جديدة فى يوليو

المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب - علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الحكومية الرقمية على بوابة مصر الرقمية خلال شهر يوليو المقبل بـ 4 حزم رئيسية منها 3 خدمات جماهيرية مخصصة للمواطنين وواحدة للمستثمرين.

وقال طلعت إن الحزمة الأولى من الخدمات المميكنة للمواطنين تتعلق بخدمات بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، والخدمة الثانية تتعلق بالنيابة العامة ووزارة الداخلية ومنها تجديد تراخيص المركبات والقيادة، أما الحزمة الثالثة بالتعاون مع وزارة العدل منها التوثيق واستخراج التوكيلات وإقامة الدعاوى القضائية على المنصة الرقمية.

وأكد أن الحزمة الرابعة من الخدمات للمستثمرين وتضم أكثر من 40 خدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار منها تعديل مجالس إدارات ، وإضافة عضو جديد.

عمرو طلعت وزير الاتصالات خدمات رقمية رفع قضية أونلاين الخدمات الحكومية

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