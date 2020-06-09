الاتصالات تتفق مع أمازون web service على تدريب 500 شاب على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات اتفقت مع شركة أمازون web service على تدريب 500 من الشباب المصريين على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر الإنترنت، أنه سيتم تدريب الشباب على عدة مراحل في كل مرحلة 25 متدربا، وتمتد فترة التدريب لكل مرحلة 5 أشهر تقريبا.

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة وزارة الاتصالات "مستقبلنا رقمي" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع الشركات التقدم بطلب لتنفيذ مشروعات ستطرحها وزارة الاتصالات خاصة بالتحول الرقمي بعد تدريب شبابها ضمن المبادرة وخاصة ان المشروعات المزمع طرحها تحتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.