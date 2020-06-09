أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الدولار تواصل التراجع في عدد من البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

05:09 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
أسعار الدولار تواصل التراجع في عدد من البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار قرشا واحدا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنوك الدولار انخفاض الدولار

الخبر التالى:

الاتصالات تتفق مع أمازون web service على تدريب 500 شاب على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7201480

    عدد المصابين

  • 3538461

    عدد المتعافين

  • 408788

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 4 أمراض الأكثر خطورة حال الإصابة بفيروس كورونا