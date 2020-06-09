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فرنسا تكشف عن خطة لدعم صناعة الطيران بقيمة 15 مليار يورو

05:01 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
فرنسا تكشف عن خطة لدعم صناعة الطيران بقيمة 15 مليار يورو

أحد الطائرات التابعة للخطوط الجوية الفرنسية

القاهرة- وكالات:

كشفت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عما وصفته بحزمة دعم بقيمة 15 مليار يورو "16.9 مليار دولار" لصناعة الطيران، بحسب وكالة رويترز.

وقالت فرنسا، إن عددا كبيرا من الوظائف على المحك وسط تراجع الطلب على السفر الجوي بسبب أزمة كورونا، وفقا للوكالة.

وتشمل الخطة صندوق استثمار يبدأ بمبلغ 500 مليون يورو، ويهدف للوصول إلى مليار يورو لدعم تطوير موردين متوسطي الحجم و300 مليون يورو، كمساعدات أخرى للمساهمة في تحديث مصانع مقاولين فرعيين في القطاع.

كما تستثمر فرنسا 1.5 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأبحاث في تكنولوجيا طيران جديدة صديقة للبيئة وسيتم إتاحة مبلغ 300 مليون يورو للعام الجاري.

والخطة التي قدمها أعضاء بالحكومة من بينهم وزير الاقتصاد برونو لو مير تعزز بعض الإجراءات المتاحة بالفعل مثل برامج دعم العاملين الحاصلين على إجازات وضمانات ائتمان الصادرات.

وذكرت الحكومة في بيان "إجمالا، ستقدم الخطة مساعدات واستثمارات، وقروض، وضمانات تتجاوز 15 مليار يورو".

ويشمل الإجمالي سبعة مليارات يورو أعلن عنها من قبل للخطوط الجوية الفرنسية.

فرنسا صناعة الطيران الرحلات الجوية

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