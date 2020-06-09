رقم حساب جديد لعملاء البنوك في نهاية يونيو.. ماذا يعني ذلك وأهميته؟

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك في نهاية الشهر الجاري تطبيق استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN" في جميع التحويلات من وإلى حساب العميل لأول مرة في مصر، سواء التحويلات المحلية أو من الخارج.

وبحسب خطاب أرسله البنك المركزي للبنوك- حصل مصراوي على نسخة منه، سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى لاستخدام رقم الحساب المصرفي في 30 يونيو الجاري، مع قبول أي تحويلات من الداخل أو الخارج على رقم الحساب المصرفي الدولي أو الرقم الحالي.

وذكر المركزي أن المرحلة الثانية سيحدد موعدها لاحقا، وسوف يقتصر فيها قبول التحويلات على استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي فقط.

ما هو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)؟

يرمز IBAN إلى رقم الحساب المصرفي الدولي، وهو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.‏‎

ويحتاج العميل لاستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عند إجراء أو استلام تحويلات محلية أو دولية.

وهو رقم حساب دقيق ومعتمد دولياً لتسهيل عملية تحويل الأموال بتكلفة أقل ودقة أعلى، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال التحويلات الدولية.

وبحسب ما قاله محمد درويش مدير العمليات في بنك قناة السويس، لمصراوي فإن رقم الحساب المصرفي الدولي، مكون من 29 رقمًا، ويمنع وقوع أي أخطاء في التحويل وبطريقة أسرع.

وقال بنك عوده مصر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن حساب IBAN يتميز بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

وقال مدير العمليات ببنك قناة السويس، إنه "بمجرد إعطاء العميل رقم حسابه الدولي لأي بنك من أجل إجراء عملية تحويل أموال في الداخل أو الخارج، ستتم دون الحاجة لذكر البلد واسم البنك،".

وأضاف أنه في حالة وقوع أي أخطاء في رقم الحساب لا تتم عملية التحويل.

ماذا عن رقم الحساب الشخصي العادي؟

سيظل رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بالعميل ساريا بدون أي تغيير، أما رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) فهو شكل إلكتروني آخر لرقم الحساب الشخصي حيث سيتم استخدامه في استقبال أو إرسال التحويلات المالية من داخل أو خارج مصر.

وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده-مصر، في بيان صحفي، إنه يمكن للعميل معرفة رقم الحساب الجديد من خلال أي كشف حساب بنكي أو من خلال الفرع التابع له العميل.

وقال بنك QNB في رسالة لعملائه على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس إن "رقم الحساب المصرفي الدولي سيكون ضروريا لإجراء أي تحويلات من خلال السويفت داخل أو خارج البلاد من وإلى حسابكم ابتداءا من 30 يونيو 2020، وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري".

وسمح البنك للعملاء من خلال موقعه الإلكتروني بالتعرف على رقم الحساب المصرفي الدولي من خلال إدخال رقم الحساب والفرع ونوع العملة الخاصة بالحساب، ليظهر للعميل رقم الحساب الدولي الخاص به.

متى يبدأ التطبيق؟

وفقًا لدرويش سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى لاستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي في 30 يونيو، مع قبول أي تحويلات من الداخل أو الخارج على رقم الحساب المصرفي الدولي أو رقم الحساب الحالي طبقا لتعليمات المركزي.

وبحسب خطاب المركزي، للبنوك فإن المرحلة الثانية ستحدد موعدها لاحقا، وسوف يقتصر قبول التحويلات على استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي.

وقال بنك عوده مصر في البيان إنه سيبدأ تطبيق الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في نهاية يونيو الماضي. كما سيفعل بنك قناة السويس تطبيق الحساب المصرفي نهاية يونيو، وفقًا لدرويش.

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