نمو سوق الدواء يرفع مبيعات ابن سينا فارما 747 مليون جنيه في 3 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت مبيعات شركة ابن سينا فارما خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 747 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وسجلت مبيعات الشركة خلال الثلاثة شهور (يناير – مارس) 4.6 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 19.6%.

وبررت الشركة زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول، بنمو سوق الدواء في مصر خلال الفترة (يناير إلى مارس) بالإضافة إلى توسع الشركة في إنشاء فروع جديدة ما أدى إلى زيادة المبيعات وعدد العملاء.

وأوضحت الشركة، أن صناعة الأدوية وتوزيعها وتجزئتها تعتبر من الصناعات الحيوية الدفاعية التي قد لا تتأثر بشكل جوهري بأزمة فيروس كورونا، على الرغم من تأثر جميع قطاعات الدولة.

وأضافت أن "إلى الآن لا تزال أعمال الشركة غير متأُثرة إلى حد كبير، حيث تم استثناء صناعة الدواء من عمليات الحظر والقيود المختلفة، وسيارات النقل بين المحافظات واستيراد الأدوية".

وتعتقد الشركة أن أزمة كورونا لم يكن لها تأثير على الشركة، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة تطور الأحداث عن كثب.

وزادت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بارتفاع المبيعات.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 50.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام، مقابل 41.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وتعمل شركة ابن سينا فارما، في تجارة وتوزيع وتصنيع والتصنيع لدى الغير، وتغليف وتعبئة ونقل وتخزين واستيراد وتصدير والدعاية والتسويق لكافة المنتجات الدوائية البشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات شبه الدوائية والكيماويات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات والمبيدات والمطرهات، ومستلزمات المعامل والمستشفيات.