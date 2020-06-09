تراجع الإيرادات يهبط بأرباح إعمار مصر للتنمية 42.4% بالربع الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 42.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام (يناير – مارس) إلى 215.8 مليون جنيه مقابل 418.6 مليون جنيه خلال الفترة نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 239.5 مليون جنيه مقابل 566.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة من بيع العقارات بغرض التطوير إلى 239.5 مليون جنيه مقابل 566.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام، زادت خسائر الشركة من تشغيل فنادق (فندق العملين ونادي الجولف ونادي الشاطئ بمراسي، ونادي الجولف بأب تاون كايرو ونادي الاجتاعي بمفيدا) إلى 19.8 مليون جنيه مقابل خسائر 14.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقالت الشركة، عن تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية لم تؤثر على مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال الربع الأول من العام، لكنها قد تؤثر على القوائم المالية في الفترة المقبلة.

وأضافت أنه من الصعب تحديد مقدار التأثير في الوقت الحالي، لكنه سيختلف وفقا للمدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر انتهاء الأحداث وتأثيرها عندها.

وشركة إعمار مصر للتنمية شركة مساهمة مصرية تعمل في التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.