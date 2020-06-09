بـ 200 جنيه.. الغرفة التجارية تطلق مبادرة للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا

كتب - علاء حجاج:

قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه تم إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن كورونا للتجار من أعضاء الغرفة وأسرهم مقابل مبلغ مخفض.

وأضاف رمضان لمصراوي، أن المبادرة تستهدف الاطمئنان على الوظائف الحيوية لأعضاء الغرفة وأسرهم والتشخيص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع إحدى المعامل المتخصصة.

وأوضح أن تكاليف هذه التحاليل تصل إلى 880 جنيهًا، ولكنك من خلال الغرفة التجارية سيحصل عليها العضو وأسرته مقابل 200 جنيه.

ويصل عدد أعضاء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من التجار والصناع نحو 4.5 مليون عضو.