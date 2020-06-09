أسعار الذهب تواصل تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت الجرام بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 769 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 659 جنيهًا، وعيار 24 نحو 878 جنيهًا، والجنيه الذهب 6152 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية يستمر يومين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1695.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات أمس الاثنين.