جمارك الإسكندرية تحصل 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال شهر مايو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الاسكندرية»، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.

وأضاف تقرير، صادر عن مصلحة الجمارك، أنه تم الإفراج عن 9 آلاف و51 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار، خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية، بلغت 395 مليونًا و102 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير 3 آلاف و379 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.