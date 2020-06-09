أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بالأسماء.. المالية تعلن أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

12:59 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
بالأسماء.. المالية تعلن أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء قرار الدكتور محمد معيط وزيـر المالية رقم 282 لسنة 2020 بشأن أكبر حركة ترقيات بالمصلحة.

وأوضحت المصلحة أن القرار يتم تنفيذه لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب.

received_193852515174520received_545722236122070received_557377864972969received_574041343542254received_588810098414262received_280569369658238received_715637159188410received_720249418743083received_755005448642624received_1644278005724347received_3307310635955420received_630733954182729received_253817106052417

وزارة المالية مصلحة الجمارك ترقيات الجمارك

الخبر التالى:

جمارك الإسكندرية تحصل 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال شهر مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7201480

    عدد المصابين

  • 3538461

    عدد المتعافين

  • 408788

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:احسب فاتورتك.. جدول أسعار شرائح الكهرباء حتى عام 2025