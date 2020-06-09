بالأسماء.. المالية تعلن أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك
12:59 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت مصلحة الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء قرار الدكتور محمد معيط وزيـر المالية رقم 282 لسنة 2020 بشأن أكبر حركة ترقيات بالمصلحة.
وأوضحت المصلحة أن القرار يتم تنفيذه لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب.
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