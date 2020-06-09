وقف الحجز.. التضامن تمنح تيسيرات تأمينية لـ 10 قطاعات لمواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من أثار جائحة فيروس كورونا.

والقباج، هي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت القباج في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات.

وتضم أيضا القطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.

كما تشمل التيسيرات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول.

وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية، بحسب نيفين القباج.

وحددت وزيرة التضامن التيسيرات بأنها عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 16/4/2020.

وأضاف البيان أن ضمن التيسيرات قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري وعدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15/4/2020 وحتى الفترة 30/6/2020.

وتشمل التيسيرات منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد ال40% من الربط الشهري، وفقًا للبيان.

كما تقرر في حالة وجود قضايا متداولة (جنح تبديد حصة العمال) يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح، وفقًا للقرار.

وأضافت القباج أن الاستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطا بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وذكر البيان إنه سيتم إعادة النظر في تلك الإجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.