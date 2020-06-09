البنوك تبدأ تطبيق رقم الحساب الدولي "IBAN" لتحويل الأموال 30 يونيو

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري بدء تطبيق استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN" لأول مرة في مصر اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وقال المركزي إن مصر سجلت نفسها في هيئة سويفت كدولة تطبق رقم الحساب المصرفي الدولي الذي يستخدم عند عادة في عمليات تحويل الأموال من الخارج.

وكان العملاء في مصر يستخدمون رمز "سويفت كود" فقط من أجل تلقي تحويلات الأموال على حساباتهم المحلية من الخارج.

وقال المركزي في خطابه للبنوك الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إنه سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى لاستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي في 30 يونيو، مع قبول أي تحويلات من الداخل أو الخارج على رقم الحساب المصرفي الدولي أو رقم الحساب الحالي.

وأضاف أنه في المرحلة الثانية التي سيحدد موعدها لاحقا، سوف يقتصر قبول التحويلات على استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي.

وقال بنك QNB في رسالة لعملائه على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس إن "رقم الحساب المصرفي الدولي سيكون ضروريا لإجراء أي تحويلات من خلال السويفت داخل أو خارج البلاد من وإلى حسابكم ابتداءً من 30 يونيو 2020، وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري".

وسمح البنك للعملاء من خلال موقعه الإلكتروني بالتعرف على رقم الحساب المصرفي الدولي من خلال إدخال رقم الحساب والفرع ونوع العملة الخاصة بالحساب، ليظهر للعميل رقم الحساب الدولي الخاص به.

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