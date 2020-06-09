اليوم.. وزير الاتصالات يلتقي مسؤولي شركة أمازون للتعاون في مجال التدريب

كتب- علاء حجاج:

يعقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة إلكترونية "عبر تقنية الفيديو كونفرنس" مع مسؤولي شركة أمازون العالمية وبعض ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لبحث التعاون في برامج تدريبية ضمن المبادرة التي أطلقتها منذ أيام "فرصتنا رقمية".

وتستهدف المبادرة تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي؛ والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي .

وتشرف ثلاث جهات على تنفيذ المبادرة ومنها "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا).

وتتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد وهي: تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصاً تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي تنتهي بتنفيذ أعمال.