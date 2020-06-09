بلتون: احتياطي النقد الأجنبي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة

كتب- ياسمين سليم:

قال تقرير لبنك استثمار بلتون إن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض، رغم تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي في نهاية مايو الماضي بقيمة مليار دولار مسجلًا 36 مليار دولار.

وفقد صافي احتياطي النقد الأجنبي 9.5 مليار دولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال التقرير إن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، وهو أيضاً الحد الأدنى المحدد من صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير فإن هذا التراجع جاء نتيجة الحاجة إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية.

وأضاف التقرير أن قرض صندوق النقد المتوقع حصول مصر عليه بنحو 5,2 مليار دولار إلى جانب السندات الدولارية بواقع 5 مليارات دولار سيمنعان نفاذ الاحتياطي وسيوفرا بعض الاستقرار لسعر الجنيه.

وأعلنت مصر توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وقال التقرير إن الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرًا سيؤدي إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الحكومة لا تزال تسعى لاقتراض 4 مليار دولار من مؤسسات دولية أخرى.