البنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار لأجل عام

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي إن مصر باعت اليوم الثلاثاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام.

وبحسب وكالات رويترز بلغت قيمة أذون الخزانة المباعة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45%.