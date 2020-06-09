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البنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار لأجل عام

11:19 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار لأجل عام

البنك المركزي المصري

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي إن مصر باعت اليوم الثلاثاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام.

وبحسب وكالات رويترز بلغت قيمة أذون الخزانة المباعة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45%.

البنك المركزي بيع أذون خزانة

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