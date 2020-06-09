البنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار لأجل عام
11:19 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
القاهرة- وكالات:
قال البنك المركزي إن مصر باعت اليوم الثلاثاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام.
وبحسب وكالات رويترز بلغت قيمة أذون الخزانة المباعة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45%.
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