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البحرين تسجل حالة وفاة و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:12 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
البحرين تسجل حالة وفاة و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

المنامة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 28 حالة .
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الوفاة جاءت لمقيم (71 عاما) كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 15731 حالة.
ولفتت إلى أن 280 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10,606.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتقليل المخالطة للحد من انتشار "كورونا".

فيروس كورونا المنامة وزارة الصحة في البحرين

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