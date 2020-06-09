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أسعار الذهب ترتفع عالميا بدعم من انخفاض الدولار

10:49 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
أسعار الذهب ترتفع عالميا بدعم من انخفاض الدولار

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية يستمر يومين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1695.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1701.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس، "بالنظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب خلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم".

وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للنظر في السياسة النقدية والذي يستغرق يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، بحثا عن أي مؤشر مستقبلي مع شروع الاقتصاد تدريجيا في إظهار علامات على التعافي.

وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف الجمعة الماضية.

ومما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع، كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.

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