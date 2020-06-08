رئيس الصندوق السيادي: الصحة وتصنيع الدواء والتكنولوجيا المالية على رأس الأولويات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عبر تطبيق زووم، إن الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الدواء على رأس أولويات الصندوق في الفترة الحالية.

وأضاف أن الصندوق يقوم بمفاوضات مع صناديق استثمار في دول افريقية من بينها السنغال ونيجريا وأوغندا، من أجل التعاون في مجالات التصنيع الدوائي والغذائي.

وقال إن مصر لديها قاعدة صناعية قوية يمكنها أن تجذب الاستثمارات المهتمة بهذا المجال وإن الصندوق على استعداد للمشاركة في هذه المشروعات لتوطين التكنولوجيا والصناعة والاستفادة من فوائض الموارد الطبيعية والكهربائية والقدرات البشرية في مصر.

وأضاف أن الصندوق مهتم بشكل كبير بمجال الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية والتي زادت شهية المستثمرين بشأنها بعد أزمة كورونا، وأن الصندوق يبحث حاليا فرص استثمار وجاري مفاوضات مع بعض الأطراف في هذا المجال سيعلن عنها قريبا.

وقال أيمن إن التصنيع الدوائي على رأس أولويات الصندوق وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيكون له الحصة الأكبر في صندوق متخصص للرعاية الصحية والدواء، على حد قوله.