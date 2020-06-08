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أيمن سليمان: تأجيل عرض ميزانية الصندوق السيادي لعام 2019 بسبب كورونا

06:04 م الإثنين 08 يونيو 2020
أيمن سليمان: تأجيل عرض ميزانية الصندوق السيادي لعام 2019 بسبب كورونا

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي عبر زووم اليوم الاثنين، إن الصندوق في انتظار عقد جمعيته العمومية في الفترة المقبلة من أجل الموافقة على ميزانية الصندوق في عامه الأول تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وأيضا رئيس مجلس النواب وفقا للتعديل الأخير في قانون إنشاء الصندوق.

وأشار سليمان إلى أن السنة المالية الأولى للصندوق انتهت في ديسمبر 2019، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية الحالية لم تنعقد الجمعية العامة للصندوق وتمت الموافقة على تأجيل تقديم الميزانية.

وأضاف أنه سيتم قريبا دعوة الجمعية العامة لاعتماد مراقب حسابات الصندوق وكذلك إقرار الميزانية الأولى.

أيمن سليمان صندوق مصر السيادي مجلس النواب فيروس كورونا

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