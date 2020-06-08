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مصدر: صندوق النقد سيناقش قرض مصر الجديد نهاية يونيو والصرف على 3 دفعات

05:35 م الإثنين 08 يونيو 2020
مصدر: صندوق النقد سيناقش قرض مصر الجديد نهاية يونيو والصرف على 3 دفعات

وزارة المالية

كتب– أحمد السيد:

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر القادم بأقصى تقدير.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد لمصر على صرف القرض على 3 دفعات على مدار عام.

وتوقع المصدر أن تصل الدفعة الأولى عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فيما تصل الدفعات الأخرى عقب المراجعات التي ستتم من بعثة الصندوق.

وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي لتوصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن حصول مصر على قرض في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام.

ويتبقى لمصر الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى تستطيع صرف القرض، وتوقع بيان من الصندوق يوم الجمعة الماضي أن تكون مناقشة طلب مصر في المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف القرض الجديد إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وزارة المالية صندوق النقد الدولي قرض مصر

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