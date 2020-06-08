الصندوق السيادي: تلقينا عروضا من مستثمرين بشأن شركات القوات المسلحة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عبر تطبيق زووم، إن الصندوق يدرس حاليا مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة من أجل تهيئتها وترويجها للمشاركة مع المستثمرين من القطاع الخاص.

وأضاف أن الجهاز تلقى بالفعل عروضا من مستثمرين من أجل الإطلاع على فرص الاستثمار والتعاون مع هذه الشركات، وأن "شهية المستثمرين قوية تجاه هذه الشركات".

"نعمل على تقييم الشركات ودراستها بالتعاون مع مستشارين للجهاز من أجل تهيئة هذه الشركات وتجهيزها لجذب المستثمرين".، بحسب ما قاله أيمن.

وكان الصندوق السيادي وقع اتفاقية تعاون مشترك، في فبراير الماضي، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من أجل تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث أكثر من مرة، عن ضرورة توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وطرح بعضها في البورصة، وكذلك التعاون بينها وبين شركات القطاع الخاص.

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