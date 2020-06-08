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المالية: 16.6 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة ضد تداعيات كورونا

05:23 م الإثنين 08 يونيو 2020
المالية: 16.6 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة ضد تداعيات كورونا

محمد معيط وزير المالية

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة دعمت قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي، عددا من الإجراءات والقرارات لدعم القطاع الصناعي، في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومساعدة الشركات على استمرار الإنتاج.

وأشار بيان المالية، إلى أن هذا الدعم تضمن خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير، أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني.

وأضاف أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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