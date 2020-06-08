إطلاق أول مشروع تنموي لدعم شبكة الهلال الأحمر بمنحة 51 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت وزارتا التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والسفارة الأمريكية، أول مشروع تنموي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري بمنحة قيمتها 51 مليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين فإن إطلاق المشروع تم خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تطبيق زووم وحضره رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكي في القاهرة.

ويضم المشروع ٣٠ ألف متطوعاً ومتخصصاً في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه.

وجاء ذلك بمشاركة شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وأحمد على، مدير السياسات لشركة أوبر في شمال أفريقيا.



وقالت المشاط، إن هذا المشروع يعد أول مشروع تنموي يتم إطلاقه عمليا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين بما فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معا من أجل تلبية احتياجات السوق المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

ووفقا للبيان، فإن الهلال الأحمر المصري حصل على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية البالغ قيمتها 51 مليون جنيه في مايو الماضي، والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.