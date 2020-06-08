أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

معيط: 124 مليار جنيه انخفاضًا في إيرادات الدولة بسبب كورونا

04:15 م الإثنين 08 يونيو 2020
معيط: 124 مليار جنيه انخفاضًا في إيرادات الدولة بسبب كورونا

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات أزمة كورونا.

وكانت الحكومة، تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات خلال العام المالي الجاي 2019 – 2020، بقيمة 1.134 تريليون جنيه.

وتسببت أزمة كورونا في تداعيت اقتصادية لدول العالم ومصر، تمثلت في تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وتراجع إيرادات السياحة، وتوقف حركة التجارة العالمية.

محمد معيط وزير المالية .hvm hglhgdm وزارة المالية فيروس كورونا

الخبر التالى:

أسعار الدولار تعود للانخفاض في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس وزراء إثيوبيا: قرار تعبئة سد النهضة "لا رجعة فيه"