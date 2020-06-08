معيط: 124 مليار جنيه انخفاضًا في إيرادات الدولة بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات أزمة كورونا.

وكانت الحكومة، تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات خلال العام المالي الجاي 2019 – 2020، بقيمة 1.134 تريليون جنيه.

وتسببت أزمة كورونا في تداعيت اقتصادية لدول العالم ومصر، تمثلت في تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وتراجع إيرادات السياحة، وتوقف حركة التجارة العالمية.