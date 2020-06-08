بنك الاستثمار العربي يشارك بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
كتبت - منال المصري:
قال بنك الاستثمار العربي، في بيان اليوم الاثنين، إنه قرر المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة.
وأشار البنك إلى أن تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، تشمل تمويل قيمة الوحدة التي تصل إلى 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة، بمعدل فائدة متناقصة 8%.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بشريحة 50 مليار جنيه بفائدة مدعمة 8% متناقصة.
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