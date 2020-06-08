كورونا يضاعف عدد مشتركي الإنترنت بانكنج ببنك القاهرة في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بانكنج ارتفع بنسبة 100% في 3 أشهر.

وأوضح في تصريح لمصراوي، أن تخوف العملاء من عدوى فيروس كورونا ساهم في مضاعفة عدد المشتركين بالخدمة، في الشهور من مارس حتى مايو الماضي.

وأشار إلى أن خطة البنك تركز في الفترة المقبلة على التوسع في الخدمات الإلكترونية، وذلك لزيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد فايد على أن البنك يقدم مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة في سداد مشترياتهم أو إجراء تحويلات يوميا، أو تنفيذ عمليات مصرفية دون الحاجة للنزول من المنزل، بطريقة آمنة وسريعة.

ويقدم بنك القاهرة خدمات إلكترونية مختلفة تتمثل في الإنترنت والموبايل بانكنج للأفراد والشركات، والمحفظة الذكية، وخدمة رمز الإستجابة السريعة (كيو أر كود)، كما يخطط البنك لإطلاق خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تنفيذها، بحسب رئيس بنك القاهرة.

وقال فايد، إن البنك يعمل على زيادة الاستثمار في خدمة الكول سنتر، وزيادة عدد المركزي، لسرعة تقديم الخدمة التي شهدت إقبالا كبيرا بين العملاء بعد فيروس كورونا لإتمام بعض العمليات المصرفية.