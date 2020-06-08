مصادر مصرفية توضح لمصراوي أسباب عودة سعر الدولار للانخفاض مجددًا

كتبت- منال المصري:

عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للتراجع مرة أخرى بعد سلسلة من الصعود بدأها في منتصف مايو الماضي.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك، بعدما ارتفعت وتيرة صعوده ليسجل 34 قرشًا فقط الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين لمصراوي، إن البنوك رصدت زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي على البنوك اليوم، وهو ما دفع سعر الدولار للتراجع إثر الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن هناك تدفقات متنوعة من ضمنها تدفقات ملحوظة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.

وأوضحت المصادر أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الأسواق العالمية والأسواق الناشئة إلى جانب إتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف المصدر أن زيادة سعر الجنيه مقابل الدولار في تعاملات اليوم، مؤشر على إقتراب السوق لنقطة التوازن والاستقرار.

وعزا المصدر هذا الاستقرار إلى الثقة التي حصل عليها الاقتصاد المصري بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي توصلهما إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.