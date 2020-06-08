تداعيات كورونا.. تراجع أرباح أوراسكوم للتنمية 51% بالربع الأول

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 51% لتسجل 91.8 مليون جنيه، مقابل 188.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال الفترة (يناير – مارس) إلى 903.8 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين.

وانخفضت قيمة أرباح الشركة من فروق العملة من 78.5 مليون جنيه إلى 25.4 مليون جنيه، في الربع الأول من العام، بسبب تحسن أداء الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأوضحت الشركة، أن الفوائد والمصروفات التمويلية انخفضت خلال الربع الأول من العام، إلى 79.5 مليون جنيه مقابل 118.9 مليون جنيه، بسبب انخفاض سعر الفائدة المعلن من المركزي، على القروض المLنوحة بالجنيه، وانخفاض سعر صرف العملات الأجنبية، مما أدى لانخفاض قيمة المصروفات التمويلية الممنوحة بالعملات الأجنبية.

وقالت الشركة، إنه نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، وتأثر اقتصادات الدول وفرض حظر التجوال، تأثرت العمليات الاقتصادية والتجارية للشركة حيث تم إغلاق الفنادق التابعة للشركة في الجونة وطابا خلال تلك الفترة وحتى منتصف شهر مايو، بالإضافة إلى تباطؤ نشاط القطاع العقاري.

وأضافت الشركة: "ومازالت التغيرات المستمرة والمتسارعة تفرض حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بشكل دقيق نظرا لاستمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة فيروس كورونا ".

وقالت إنه نتيجة لذلك قامت الشركة بإعداد خطة لمواجهة تلك الآثار السلبية على الأعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية للشركة/المجموعة المتوقعة من حيث انخفاض إيرادات قطاع الفنادق والانخفاض المتوقع في المتحصلات النقدية التشغيلية الناتجة من قطاعي الفنادق والعقارات .

وقد قامت الشركة باتخاذ عدة إجراءات لضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لاستمرار أعمال الشركة، من ضمنها تأجيل بعض الإنفاق الرأسمالي أو اية استثمارات جديدة غير ضرورية، و ترشيد النفقات التشغيلية إلى أدنى حد ممكن.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن الاستفادة من المبادرات المقدمة من الحكومة لدعم القطاع الخاص لتجاوز تلك الأزمة مثل تأجيل سداد أقساط القروض بدون أي غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وإعادة النظر في مخالفة أي تعهدات مالية.

"بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة بالحصول على تسهيلات ائتمانية للحفاظ على استمرار القطاع والعاملين به، وإسقاط الضريبة العقارية الخاصة بقطاع الفنادق لمدة ستة أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات الحكومية لمدة ثالثة أشهر" بحسب البيان.

وأشارت الشركة، إلى أن الإدارة تتابع الأوضاع عن قرب ويتم تعديل الخطط اللازمة لمواجهة تلك التداعيات بالتبعية.

وقالت الشركة، إن إذا استمر تطور الأوضاع لفترة زمنية أكبر، ولدعم موقف السيولة للشركة سيتم اتخاذ تدابير اضافية لإيجاد مصادر تمويل أخرى مثل الحصول على قروض و تسهيلات ائتمانية جديدة، أو بيع بعض الأصول أو الحصول على تمويل من الشركة القابضة أو المساهم الرئيسي للشركة.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.