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المركزي يوجه البنوك بتوفير أماكن للموظفين المصابين بكورونا في المستشفيات وتحمل كافة التكاليف

09:37 م الأحد 07 يونيو 2020
المركزي يوجه البنوك بتوفير أماكن للموظفين المصابين بكورونا في المستشفيات وتحمل كافة التكاليف

طارق عامر محافظ البنك المركزي


كتبت- منال المصري:

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الإدارات العليا في البنوك باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على الكوادر البشرية في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا.

ونبه المركزي في خطاب صادر للبنوك بضرورة ببذل قصارى الجهد لتوفير أماكن الإقامة بالمستشفيات التي تقدم أعلى مستوى من العلاج أيا كانت التكاليف وذلك لكل العاملين المصابين بالبنك وأسرهم مع تحمل كافة مصاريف العلاج والإقامة.

وأضاف أن البنك المركزي على استعداد لتقديم كافة أوجه المساندة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالبنك.
وأكد على ضرورة التزام الادارة العليا بهذه الإجراءات حفاظا على أرواح العاملين بالقطاع وأسرهم.

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