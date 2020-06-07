تصل لـ500 ألف كمامة يوميًا.. مصانع ملابس تبدأ إنتاج الكمامات القماش

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لمصراوي، إن عددًا من مصانع الملابس بدأت أمس في تصنيع الكمامات القماش بحسب الشروط التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، وتتمثل هذه الشروط في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

وقال عبد السلام إن عدد المصانع التي بدأت عملية الإنتاج وصلت إلى 200 مصنع للملابس الجاهزة.

وأضاف أن الإنتاج اليومي من الكمامات سيصل إلى 500 ألف كمامة، مشيراً إلى تسليم كل ما تم إنتاجه من المصانع إلى هيئة الشراء الموحد السبت المقبل.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة حاليا لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب له.

وتتضمن الشروط التي وضعتها وزارة التجارة أن تكون هذه الكمامة مصنوعة من خيوط معينة تحقق الأمان والسلامة للمستهلك بحيث تكون خالية من الوبرة، وذلك منعا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية.

وبحسب الشروط فإنه يمكن غسل الكمامة 25 مرة ويجب على المنتج أن يضع على غلاف الكمامة طريقة استخدامها.

وبحسب محمد المرشدي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي، فإن سعر الكمامة القماش قد يصل إلى 5 جنيهات للمواطن.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل.

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