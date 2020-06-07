إتاحة خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر تطبيق "خالص"

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة "خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية التابعة لـشركة "إي فاينانس" إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني "الكهربا خالص".

وقال بيان من الشركة اليوم الأحد إنه تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء والبنك الأهلي المصري.

وتستهدف الخدمة إضافة طريقة سهلة جديدة من الطرق العديدة التي توفرها "خالص" من أجل سداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص.

وكانت الشركة أطلقت خدمة الدفع عن طريق الأونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي أدى إلى نجاح وسهولة دفع الفواتير للمواطنين.

وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق "الكهربا خالص" المتاح حاليا كمرحلة أولى على جوجل ستور "نظام اندرويد" والذي يتم تحميلة على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة.

ويدعم التطبيق الجديد مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى وأبرزها "السويدي إلكتروميتر" و"السويدى اليكتريك الشهيرة باسكرا " والمصرية للعدادات الذكية ESMC.

وتتيح الخدمة لمستخدميها شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية "الدفع بدون تلامس" (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس إن "خالص" تتعاون في هذه الخدمة مع البنك الأهلي المصري حيث يسويان كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص كروت الكهرباء مسبقة الدفع، بموجب اتفاقية وقعتها إي فاينانس مع البنك في ديسمبر الماضي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019.