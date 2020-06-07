في 24 ساعة.. كيف تنتقل بنفس رقم هاتفك من شركة محمول لأخرى؟

كتب- علاء حجاج:

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد جديدة لانتقال العملاء بنفس رقم الهاتف المحمول بين الشركات الأربع للمحمول، ويأتي هذا التعديل في إطار خطة وزارة الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الاتصالات.

وأعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم الأحد أن القواعد القديمة المنظمة لعملية الإنتقال كانت بها الكثير من العقبات، ما تسبب في إتمام عملية الانتقال لـ 20% فقط من إجمالي طلبات الانتقال المقدمة، فضلا عن عدم وجود آلية لحوكمة هذه الخدمة.

خطوات الانتقال بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى

يشرح مصراوي خطوات الانتقال بين شركة محمول وأخرى بدون رسوم إضافية:

1- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال إليها وملأ طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.

2- يسلم مركز خدمة العملاء الشريحة الجديدة للعملاء بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

3- ستصل للعميل رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

4- بعدها يستبدل العميل الشريحة القديمة بالجديدة وتكون عملية النقل قد تمت بذلك بالفعلز

في حال رفض الطلب توضح الشركة سبب الرفض، ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض والتقدم بطلب من جديد.