البورصة تقفز 4.6% بعد اتفاق مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 4.59% مع نهاية التعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 11108 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.09%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.31%.

وقال سامح غريب، عضو الجمعية للمحللين الفنيين، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يأتي بدعم من الإعلان عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى صعود الدولار أمام الجنيه بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي والذي شجع المستثمرين على عمليات شراء الأسهم.

وهو ما اتفق معه في القول إبراهيم النمر، مدير قسم التحليل الفني في شركة نعيم للسمسرة الأوراق المالية، قائلا إن اتفاق مصر على قرض صندوق النقد سبب ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال جلسة اليوم، متوقعا مزيدا من الارتفاع خلال الجلسات المقبلة وتحقيق مكاسب أكثر.

وأعلن صندوق النقد يوم الجمعة الماضي أنه توصل لاتفاق مبدئي مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق خلال أسابيع.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ نحو 7 شهور ليرتفع حوالي 34 قرشًا في أسبوع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 185 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.89% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10621 نقطة.