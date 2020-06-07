مصادر: السندات الدولارية لم تدخل في الاحتياطي الأجنبي لشهر مايو

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر لمصراوي اليوم الأحد إن السندات الدولارية التي باعتها مصر الشهر الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، لم تحتسب في احتياطي النقد الأجنبي لشهر مايو الماضي.

وأعلن البنك المركزي اليوم عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مايو إلى نحو 36 مليار دولار مقابل حوالي 37 مليار دولار في أبريل، وهو ما يعني أن وتيرة انخفاض الاحتياطي قد تراجعت مقارنة بشهري مارس وأبريل الماضيين.

وكان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 3.1 مليار دولار في أبريل الماضي، و5.4 مليار دولار في أبريل، نزولا من حوالي 45.5 مليار دولار في فبراير وهو مستوى قياسي للاحتياطي النقدي، وذلك نتيجة الضربة التي وجهها انتشار فيروس كورونا لمصادر العملة الصعبة للبلاد وخصوصا السياحة والاستثمار الأجنبي.

وحصلت مصر في مايو الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد الأجنبي بقيمة 2.77 مليار دولار، ووافق الصندوق يوم الجمعة الماضي بشكل مبدئي على اتفاق قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، من المنتظر الموافقة عليه رسميا خلال أسابيع.

وباعت مصر في مايو الماضي سندات يوروبوند بالدولار في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة العامة للدولة.

وتشير تقديرات بنوك استثمار محلية إلى أن حوالي 17 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت في الثلاثة أشهر الماضي تأثرا بالأوضاع الاقتصادية السيئة في العالم بسبب كورونا، وهو ما ساهم في نقص العملة الصعبة في البلاد.