"ليست طبية".. الصناعة تعلن شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، والتي تم وضعها من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويأتي إنتاج الكمامات القماش لتوفير الكمامات للمواطنين ضمن خطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل.

وبحسب الوزارة، تتمثل هذه الشروط في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

كما تتضمن الشروط، أن تكون هذه الكمامة مصنوعة من خيوط معينة تحقق الأمان والسلامة للمستهلك بحيث تكون خالية من الوبرة، وذلك منعا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية.

وبحسب الشروط فإنه يمكن غسل الكمامة 25 مرة ويجب على المنتج أن يضع على غلاف الكمامة طريقة استخدامها.

وتتمثل طرق الاستخدام في طريقة الارتداء والنزع السليمة للكمامة القماش، بالإضافة إلى عدد الغسلات المسموح بها، وغسلة بدرجة حرارة معينة.

كما اشترطت الوزارة وضع الاسم والعلامة التجارية لتحديد هوية المصنع التي صنعت فيه الكمامة، والتوضيح أن هذا المنتج ليس منتج طبي يعني يسمح فقط للمواطن السليم بارتدائه وليس لمصابي كورونا أو القطاع الطبي.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصا بعد إلزام المواطنين باتدائها في الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس.